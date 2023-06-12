В Германии рассказали, чем грозит прекращение договора о транзите газа

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В Германии рассказали, чем обернётся отказ продления договора между Москвой и Киевом о транзите газа
Немецкой промышленности придётся снизить производственные мощности, если Москва и Киев не продлят договор о транзите российского газа через территорию Украины в Евросоюз. О последствиях отказа от сделки рассказал в интервью Welt глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.
Он добавил, что Германия будет отдавать часть поставленного в страну газа странам Восточной Европы, если транзит энергоресурсов прекратится. А строящиеся терминалы по приёму СПГ не обеспечат реализацию потребностей республики и её соседей.
Ранее сообщалось, что чиновники Евросоюза рассматривают возможность использования украинских подземных газохранилищ, количество которых больше, чем у любой другой страны континента.
«Не существует безопасного сценария развития событий», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что чиновники Евросоюза рассматривают возможность использования украинских подземных газохранилищ, количество которых больше, чем у любой другой страны континента.
Андрей Гаврилов