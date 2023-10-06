В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины

Фото: сайт Кремля
Журналист Юлиан Репке заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц приближает поражение Киева, отправляя ему системы ПВО. Об этом он написал в соцсети X.
«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии влечет за собой ее поражение в долгосрочной перспективе», — говорится в публикации.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян