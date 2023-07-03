В Германии рассказали о разочаровании Запада Украиной

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Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожиданий Запада, потеряв переданную ей бронетехнику
Автор статьи пояснил, что Запад разочаровался в ходе украинского наступления спустя месяц после его начала. Западные государства предоставили Киеву танки и бронетранспортеры в надежде на то, что ВСУ смогут добиться успехов на линии боевого соприкосновения, благодаря технике. Обозреватель отметил, что поддержка Берлином Киева «стоила денег и жизней». По сравнению с 2022 годом, военная помощь в 2023 году увеличилась значительно.
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Анастасия Крестьянова