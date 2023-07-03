В Германии рассказали о разочаровании Запада Украиной





Читайте также:

Танки

новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении



Дандыкин: ВС РФ

«славную охоту» на Leopard и Bradley



Испания

Украине танки Leopard



Обозреватель немецкого издания Berliner Zeitung Франц Беки заявил, что Украина не оправдала ожиданий западной стороны, потеряв поставленную ей технику, спустя месяц, пишет РИА Новости.Автор статьи пояснил, что Запад разочаровался в ходе украинского наступления спустя месяц после его начала. Западные государства предоставили Киеву танки и бронетранспортеры в надежде на то, что ВСУ смогут добиться успехов на линии боевого соприкосновения, благодаря технике. Обозреватель отметил, что поддержка Берлином Киева «стоила денег и жизней». По сравнению с 2022 годом, военная помощь в 2023 году увеличилась значительно.