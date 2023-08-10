В Германии решили передать Украине крылатые ракеты

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Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. Об этом информирует портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ.
Накануне, в Госдепе США заявили, что намерены направить Украине новый пакет военной помощи. Какое именно вооружение войдет в транш, пока не сообщается. По предварительным данным, Киеву намерены отправить ракетные комплексы и боеприпасы к ним.
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Анастасия Крестьянова