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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен считает, что США многие годы готовились к противовстоянию с Россией и сейчас используют Украину в качестве полигона для конфликта. Об этом передает издание Neulandrebellen.
«Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы», — рассказал Лафонтен.
Таким образом, он уверен, что Вашингтон вступил в геостратегический спор с Москвой, используя для этого Украину. Лафонтен также отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц очень ошибся, когда принял сторону США в конфдикте с Россией. На восстановление отношений, по словам политика, потребуются долгие годы.
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Элина Позднякова