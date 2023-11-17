Фото: iStock/Valerii Gomeniuk
Запад потерпел поражение на Украине, и ситуация становится все сложнее. Такое заявление сделал член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф.
«Вы все здесь с вашим словесным обострением и поставкой всё более тяжелого вооружения не только потерпели сокрушительный крах, но и теперь несете большую часть вины за сегодняшнюю ситуацию, так как прекрасно знали, что происходит», — сказал политик, выступая в бундестаге.
Ранее бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, единственный, кто хочет продолжать конфликт в его текущей форме. По мнению Джиральди, Зеленский не только по политическим причинам не желает прекращения конфликта, но и по личным. Он также заметил, что у США теперь появилась более временная проблема из-за эскалации палестино-израильского конфликта.
Читайте также:
Байден подписал закон о финансировании без помощи Израилю и Украине
Политик Гайдай: На Украине разворовывают бюджет, надеясь, что конфликт окончен
Зеленский пожаловался на нехватку снарядов, которые достаются Израилю
Элина Позднякова