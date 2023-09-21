В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о «лучшем оружии России»

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Российский беспилотник «Ланцет» оказался способным поражать цели на большей дистанции, чем изначально предполагалось, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети твиттер.
«Похоже, плохие новости для Украины: российский беспилотник-камикадзе „Ланцет“ теперь, по всей видимости, доступен и в дальнем исполнении», — прокомментировал журналист.Он отметил, что ранее предполагалось, что «Ланцеты» способны поражать цели на расстоянии до 45 километров, однако после последней атаки беспилотника на украинский истребитель, аппарату пришлось преодолеть около 80 километров.
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