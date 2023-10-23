В Германии спрогнозировали раскол в Евросоюзе из-за санкций против РФ

Фото: istock / ffikretow
Страны Евросоюза понесли ущерб от антироссийских санкций больше, чем сама Россия, из-за чего в будущем в Европе может случиться раскол. Такое мнение озвучил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в материале для британского издания New Statesman.
Мюнхау заявляет, что политики Запада недооценили трудности изоляции такой большой страны, как Россия. Из-за чего государства Европы понесли потери, что подтверждается прогнозом Международного валютного фонда. Обозреватель также предполагает, что к концу 2023 года российская экономика будет функционировать лучше, чем Германии, Великобритании Франции и Италии.
Кроме того, журналист обратил внимание на то, что в Евросоюзе нет единого взгляда на сроки завершения конфликта на Украине.
Прекращения огня из-за заложников в секторе Газа не будет, сообщает CNN
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ
Кроме того, журналист обратил внимание на то, что в Евросоюзе нет единого взгляда на сроки завершения конфликта на Украине.
«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», — заключил Мюнхау.Читайте также:
Прекращения огня из-за заложников в секторе Газа не будет, сообщает CNN
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ
Алина Юрчак