В Германии учат ВСУ, как пережить радиацию

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Бундесвер обучает украинских солдат мерам защиты от ядерного и биологического оружия
По имеющейся информации, Бундесвер передал Украине транш дезактивационных технологий, которые применяются для очистки от радиоактивных, химических и биологических веществ. Обучение украинских военных защитным мерам проходить около трех недель.
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Анастасия Крестьянова