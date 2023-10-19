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Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петер Фельцер обратился к правительству ФРГ с вопросом относительно поставок препаратов-стимуляторов на Украину, которые способствуют снижению страха и боли, пишет «Лента.ру».
Статс-секретарь Минздрава ФРГ Эдгар Франке ответил на данный запрос, пояснив, что закупка и поставка лекарств осуществляются организациями, получающими гранты и оказывающими помощь, такими как клиники, в рамках федеральных проектов. При этом выбор лекарств зависит от целей конкретного проекта, и их соблюдение контролируется в соответствии с назначением проекта.
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Артем Кузьмин