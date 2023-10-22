В Германии заявили о панике Байдена из-за слов о Путине

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Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине свидетельствуют о панике Вашингтона. Об этом пишет Junge Welt.
«Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы», — говорится в материале статьи.
Автор статьи отметил, что существует вероятность расширения израильско-палестинского конфликта, в этом случае нынешнему президенту США придется иметь дело с несколькими конфликтами.
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