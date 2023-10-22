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В Германии заявили о панике Байдена из-за слов о Путине

Junge Welt: слова Байдена о Владимире Путине говорят о панике Вашингтона
22 октября 2023, 12:00
Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине свидетельствуют о панике Вашингтона. Об этом пишет Junge Welt.
«Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы», — говорится в материале статьи.

Автор статьи отметил, что существует вероятность расширения израильско-палестинского конфликта, в этом случае нынешнему президенту США придется иметь дело с несколькими конфликтами.


Ранее читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, который сравнил президента России Владимира Путина с ХАМАС и заявил о намерении «остановить» Россию в конфликте с Украиной.

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#сша
#дело
#нато
#джозеф байден
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Путин по-немецки прокомментировал нападки на экс-канцлера Германии
22 октября 2023, 12:04

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин по-немецки ответил на нападки в ФРГ на бывшего канцлера Шредера.
Президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
 
«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил Зарубин.
Эти слова глава государства произнес и по-немецки, заявив, что так его услышат.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок должна держать при себе свои эмоции в случаях, когда дело касается российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ и личный друг Путина Герхард Шрёдер.

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#фрг
#германия
#владимир путин
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В Италии анонсируют новое закрытие границ в шенгенской зоне
Министр обороны Италии Крозетто допускает закрытие границ внутри Шенгена
22 октября 2023, 11:34

Фото: iStock/okfoto

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сказал в интервью Corriere della Sera, что Рим может в будущем прибегнуть к новому ужесточению пограничного контроля. После того, как его ввели на границе со Словенией.
«Если завтра 2-3 млн ирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?» - уточнил Крозетто.
До этого Италия ввела пограничный контроль на границе с Словенией. Подобные меры приняли 9 стран шенгенской зоны.

«В последние годы тех, кто приезжают с утра до ночи и могут нам навредить, приехало тысячи», - заявил Гуидо Крозетто.
Ранее Израиль пообещал увеличить количество ударов по сектору Газа. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.

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#израиль
#италия
#мир
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Американский полковник заявил о смертельной угрозе НАТО
Экс-советник Пентагона: НАТО не переживет украинский кризис
22 октября 2023, 11:30

Фото: iStock/Sinenkiy

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал в социальной сети X, что НАТО не переживет конфликт с Россией.
По словам Макгрегора, Североатлантический альянс был создан для защиты Запада, однако при этом организация постоянно расширялась. 

Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ. По его мнению, он возможен из-за дружбы РФ и Китая. По мнению военного, укрепление российско-китайских отношений способно пошатнуть глобальную стабильность.

Напомним,  экс-сенатор Франц Клинцевич, НАТО ведёт войну против России на территории Украины.

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#договор
#нато
#рф
#россия
#война
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Авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу, пишут СМИ
Reuters: авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу
22 октября 2023, 10:08

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Сообщается, что минимум один взрыв прогремел на самой базе. 

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.

Ранее сообщалось о том, что в Днепропетровске прогремел взрыв. Подробности произошедшего пока не сообщают. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

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#операция
#израиль
#конфликт
#армия
#взрыв
#министр
#минобороны
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Адмирал НАТО Бауэр предупредил о риске конфликта в Арктике из-за России и Китая
22 октября 2023, 10:04

Фото: istockphoto/Tenedos

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ.
Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. Бауэр предупреждает НАТО о риске конфликта в Арктике. По его мнению, он возможен из-за дружбы РФ и Китая.
 
«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — говорит Роб Бауэр.
По мнению военного, укрепление российско-китайских отношений способно пошатнуть глобальную стабильность.

Ранее сообщалось, что в море столкнулись военные корабли Китая и Филиппин. Филиппинская Национальная оперативная группа правительства сообщает о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море, пишет ТАСС.

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В Японии из-за антироссийских санкций серьёзно страдают рыбаки

Полковник Макгрегор считает, что решения Байдена могут привести к Армагеддону
#нато
#россия
#китай
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В Японии из-за антироссийских санкций серьёзно страдают рыбаки
22 октября 2023, 09:53

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Японские рыбаки лишены доступа к Курилам из-за антироссийских санкций.
Об этом пишет Hokkaido Shimbun.
 
«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — делятся неудачами рыбаки.
Таким образом рыбакам с Хоккайдо придется ловить рыбу в районе полуострова Немуро. Они заявили, что правительству необходимо компенсировать потери. Также, по их словам, пока Россия и Япония не улучшат отношения, заниматься промыслом практически невозможно.
 
Для Японии данная ситуация ставит крест на надежде вернуть территории: японское правительство всегда заявляло, что активность их рыбаков «свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий», пишет автор статьи. Но в случае, если промысел в районе Курил станет невозможен, тогда разговоры о возвращении территорий вообще не имеет смысла, сказано в материале.

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Израиль нанёс удар по аэропортам Дамаска и Алеппо
#япония
#санкции
#новости
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В море столкнулись военные корабли Китая и Филиппин
22 октября 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Racide

Правительство Филиппин сообщает о столкновении корабля страны с китайским.
Филиппинская Национальная оперативная группа правительства сообщает  о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море, пишет ТАСС.
 
Причиной столкновения стали «опасные маневры» кораблей китайской береговой охраны. Информации о пострадавших нет.
 
Ранее сообщалось, что береговая охрана Китая ведёт патруль в районе спорных Парасельских островов. На них претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия,  а также Филиппины, и акватории Тайваня.

Ранее полковник Макгрегор заявил, что решения Байдена могут привести к Армагеддону. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор напомнил об обещании президента США задействовать американские самолеты, если «Хезболла» совершит нападение на территорию Израиля со стороны Ливии. Своё мнение эксперт высказал на странице в соцсети X.

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#китай
#страны
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Полковник Макгрегор считает, что решения Байдена могут привести к Армагеддону
22 октября 2023, 09:02

Фото: сайт Кремля

Решения президента США Байдена по Ближнему Востоку могут привести к Армагеддону.
Так считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил об обещании президента США задействовать американские самолеты, если «Хезболла» совершит нападение на территорию Израиля со стороны Ливии. Своё мнение эксперт высказал на странице в соцсети X. 
 
По мнению Макгрегора, в случае прямого вмешательства США в ближневосточный конфликт, ситуация станет катастрофической. К слову, в регион конфликта США уже выдвинули авианосцы и укрепили эскадрильи истребителей в регионе. 

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Об этом Зюганов сообщил в ходе пленума ЦК КПРФ. Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.

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Пентагон: CША развернут на Ближнем Востоке батарею Patriot и батальон ПРО THAAD
#сша
#израиль
#палестина
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Израиль нанёс удар по аэропортам Дамаска и Алеппо
22 октября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Ziquan Ying

Израильская армия нанесла удары по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо.
РИА Новости пишет, что в результате ударов аэропорты выведены из строя.

Также минимум 10 человек погибли от  удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, пишет палестинское агентство WAFA.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявлял, что в планах у израильских военных нарастить интенсивность ударов по сектору Газа. Он настоятельно призывал местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. Хагари подчеркивал, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Но добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».

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#израиль
#палестина
#сектор газа
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