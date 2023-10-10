В Германии заявили о постигшей Шольца катастрофе

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По данным издания Focus, выборы в немецких землях Бавария и Гессен оказались сокрушительными для нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правительства. В статье указывается, что после провала, который пережил политик в минувшее воскресенье, в Берлине «все будет не так, как раньше».
Для коалиционных партнеров, включая Социал-демократическую партию (СДПГ), Зеленых и Свободно-демократическую партию, текущая ситуация была не просто поражением, а настоящей катастрофой, и единственным способом выйти из нее для союзников Шольца станет резкое изменение курса политики, утверждает издание.
В статье отмечается, что наибольшее раздражение у немцев вызывает расхождение между словами и действиями правительства.
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В статье отмечается, что наибольшее раздражение у немцев вызывает расхождение между словами и действиями правительства.
«Проблема не в том, что народ не понимает канцлера, а в том, что канцлер не понимает народ», — говорится в материале.Издание также отмечает, что доверие партнеров в «светофорной» коалиции давно иссякло, что приводит к бесконечным конфликтам, и этот тренд только усиливается со временем.
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Артем Кузьмин