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Российская Федерация полностью перевела свою промышленность на военные рельсы, в чем многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Как утверждает автор статьи, с линии боевых действий опять приходят «плохие новости», а Россия не собирается прекращать давление на Украину.
По словам украинского военнослужащего, без поставок западного вооружения ВСУ будут отставать от армии России все сильнее и сильнее.
Ранее Политолог Юрий Светов заявил, что Соединенные Штаты, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине из-за огромной прибыли от оборонки, будут довлеть на Евросоюзом и заставлять его и далее помогать Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы», — пишет издание.
Ранее Политолог Юрий Светов заявил, что Соединенные Штаты, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине из-за огромной прибыли от оборонки, будут довлеть на Евросоюзом и заставлять его и далее помогать Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак