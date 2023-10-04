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В Германии заявили об отчаянии властей Украины

Bild: Киев находится в отчаянии из-за низких темпов поставок западного оружия
04 октября 2023, 07:23
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Украина испытывает отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Украинское правительство выражает благодарность за помощь Западных стран, но их расстраивает медленный темп поставок и отсутствие дополнительного вооружения. Об этом написала немецкая газета Bild

«Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда вы разговариваете с лидерами, то, с одной стороны, испытываете благодарность за западную помощь, но с другой — отчаяние из-за низких темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — написано в материале таблоида.
Кроме того, в статье добавили, что Россия в то же время, несмотря на санкции, значительно расширила свою военную производительность и теперь может производить больше, чем Запад.


Автор материала добавили, что военная помощь Вооружённым силам Украины не достигает нужного уровня для достижения успехов в боях.

«Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей», — заключили в статье.

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#россия
#санкции
#помощь
#правительство
#украина
#запад
#вооружения
#военная помощь
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Венгрия предложила ЕС в два раза сократить пакет помощи Украине
Bloomberg: Венгрия предложила Евросоюзу сократить помощь Украине на €25 млрд
04 октября 2023, 07:03

Фото: istock / rarrarorro

Венгрия предложила разделить на 2 части пакет помощи Европейского союза Украине размером в 50 миллиардов евро, который рассчитан на 4 года. В Будапеште считают, что Киеву будет достаточно 25 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро», — сообщается в публикации.
Как сообщает информаторы издания, Европейскому Союзу необходимо дать оценку размеру поддержки на 2024-2027 года, когда могут предоставить Киеву еще 25 миллиардов евро, в зависимости от нужд Украины.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что прежде чем оказывать Украине огромную финансовую помощь, Евросоюзу необходимо рассчитаться со странами-членами союза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#евро
#венгрия
#украина
#помощь
#финансирование
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Die Welt: Надежды Запада на «санкционный» дефицит продуктов в России лопнули
04 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/Dan_Dalton

Надежды западных стран на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в России, не оправдались, об этом пишет немецкая газета Die Welt.
«Санкции, которые Запад ввел против России, были направлены на то, чтобы настроить население против президента Путина. Но военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян. Это в том числе заслуга немецких компаний», — говорится в статье. 

Несмотря на то, что санкции официально не были направлены против самого населения России, на Западе все же надеялись, что их последствия будут ощутимы для граждан, говорится в публикации.

У потребителей в России, по словам авторов материла, сохраняется ощущение «нормальности», которая сильнее всего проявляется в продуктовых магазинах. Издание подчеркивает, что в значительной степени к этому ведет и сохраняющееся присутствие немецких брендов на российском рынке.

Из роликов в соцсетях можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что санкции западных стран всерьёз не повлияли ни на продуктовый ассортимент в российских магазинах, ни на цены на него. Товарного дефицита и скачков стоимости, как надеялись авторы санкций, так и не случилось.

Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

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#продукты
#дефицит
#россия
#санкции
#германия
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Президент Чехии Пётр Павел: ЕС должен расширяться ради своей же безопасности
04 октября 2023, 04:36

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности, заявил президент Чехии Пётр Павел, передает «Чешское телевидение». По его словам, необходимо как можно быстрее завершить интеграцию в ЕС Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
«Новый геополитический императив требует новой динамики расширения», — заявил Павел в разговоре с журналистами.

Глава Чехии считает, что Европейский союз должен установить «прозрачные и достижимые» критерии членства или четкий график процесса вступления стран-кандидатов. Присоединение в блок новых стран обеспечит безопасность и стабильность демократий, подчеркнул он.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС готовится начать переговоры с Киевом о вступлении в ряды блока уже в декабре 2023 года.

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#чехия
#украина
#грузия
#евросоюз
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Трансгендер Сара-Эштон Чирилло заявила, что продолжает быть спикером ВСУ
04 октября 2023, 04:13

Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которую, как сообщалось ранее, отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявила, что продолжает занимать эту должность. Об этом она сообщила в социальной сети X (экс-Twitter).
Чирилло опубликовала в микроблоге свою фотографию, сопроводив её следующим комментарием: «Твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям». Также она заявила о намерении написать книгу о своём опыте пребывания на Украине, первый том которой должен выйти в одном из американских издательств уже летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что представителя украинской теробороны, трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз в адрес российских журналистов. Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.

Сара Эштон-Чирилло в начале сентября опубликовала ролик с угрозами в адрес представителя российских СМИ. О ком конкретно идет речь, она при этом не указывала.

Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс спросил Эштон-Чирилло, собирается ли Украина убивать неугодных ей людей, как она лично обещала, и есть ли в «расстрельном списке» американцы. Представитель ВСУ ответила, что никогда не угрожала никого убить (пост с угрозами она, видимо, уже удалила). Также Эштон-Чирилло добавила, что никаких «расстрельных списков» не существует — все это «выдумки Кремля и пропаганда».

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#сша
#всу
#украина
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Блинкен: Байден стремится избежать прямого конфликта с РФ на почве Украины
04 октября 2023, 03:48

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Стремление избежать прямого конфликта России и США из-за событий на Украине с самого начала является одной из «путеводных звёзд» американского президента Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас) во вторник, 3 октября.
«С первого дня у президента Байдена было две "путеводных звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны <...> Однако другая [путеводная звезда] — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться», — объяснил Блинкен два главных внешнеполитических приоритета Байдена по украинскому вопросу.

Вместе с тем, по словам шефа американской дипломатии, хотя США и оставляют за Киевом право принятия решений о характере боевых действий, тем не менее, Вашингтон никогда не поощрял нанесение ударов за пределами территории Украины.

Энтони Блинкен ещё раз подчеркнул, что самый надёжный, по мнению американской администрации, путь прекращения украинского конфликта — это укрепление военных позиций Украины, поскольку из-за действий России, якобы исходящей из желания «продержаться дольше Запада», какой-либо значимый дипломатический прорыв между двумя странами сейчас невозможен.

Киевские власти не настроены на мирное разрешение конфликта, они хотят продолжения вооруженного противостояния, об этом заявил ранее на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

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#сша
#украина
#россия
#джозеф байден
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Дипломат Полянский: Запад контролирует сайт «Миротворец»
04 октября 2023, 03:01

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Страны Запада контролируют украинский экстремистский сайт «Миротворец», считает первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, речь может идти об управлении экстремистским ресурсом из США или Канады.
«Этот веб-сайт считается украинским, но на самом деле он ведется где-то на Западе», — заявил Полянский в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам дипломата, «Миротворец» находится под контролем не украинских, а американских властей, или как минимум «в зоне их досягаемости».

Между тем  Украина через данный сайт уже открыто угрожает американцам, написало ранее издание  The American Conservative. По словам автора публикации, «Миротворец» наполнен призывами к насилию над противниками Украины, среди которых, помимо россиян, присутствуют граждане других стран, высказывающихся хоть как-то против киевского режима.

Не так давно, в частности, в базу «Миротворца» попал северокорейский лидер Ким Чен Ын  за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.

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Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти отправили в отставку
04 октября 2023, 02:29

Фото: iStock/trekandshoot

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что 216 конгрессменов проголосовали за его отстранение, против — 210. Об этом пишет РИА Новости.
Снятие Маккарти с должности инициировал республиканец Мэтт Гаетц из-за решения однопартийца пойти на компромисс с демократами и добиться 45-дневного бюджета для избежания шатдауна.

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#сша
#конгресс сша
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Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти смещен со своего поста
03 октября 2023, 23:55

Фото: iStock/rarrarorro

Впервые в истории спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отправлен в отставку. Об этом сообщает американский телеканал NBS News. Как свидетельствуют результаты голосования, за отставку Маккарти, представляющего штат Калифорния, высказалось 216 конгрессменов, против — 210.
Инициатором отставки спикера стала группа его же однопартийцев во главе с республиканцем Мэттом Гетцем. Последний обвинил Маккарти в сговоре с демократами ради принятия 45-дневного федерального бюджета во избежание шатдауна. Кроме того, Гетц считает, что спикер якобы согласовал «секретную сделку» о финансировании Украины с президентом Джо Байденом.

Произошедшее — это беспрецедентный в американской истории случай. Пока обязанности главы Палаты представителей будет исполнять временный спикер, выбранный из списка заместителей, составленного Маккарти ранее в этом году.  Отметим, что сам Кевин Маккарти был избран спикером в январе 2023 года только лишь с пятнадцатой попытки.

Теперь уже бывший спикер неоднократно выступал против спонсирования украинского конфликта и призывал убрать это пункт из бюджета США. Также он заявлял, что готов к отстранению от своей должности.

«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так Маккарти ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.

Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.

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#конгресс сша
#украина
#политика
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Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок
Politico: ЕС готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок
03 октября 2023, 23:52

Фото: iStock/ValtimorN

Евросоюз (ЕС) готовиться к переговорам с Украиной по вопросу вступления страны в блок. Об этом пишет Politico.
По информации газеты, Евросоюз планирует сообщить об этом к декабрю текущего года.

Президент Чехии Петр Павел в ходе выступления в бельгийском городе Брюгге заявил, что ЕС должен расширяться в интересах безопасности блока, а Украину в свою очередь нельзя бросать на произвол геополитических манипуляций.

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#ес
#евросоюз
#украина
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