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Украина испытывает отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Украинское правительство выражает благодарность за помощь Западных стран, но их расстраивает медленный темп поставок и отсутствие дополнительного вооружения. Об этом написала немецкая газета Bild
«Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда вы разговариваете с лидерами, то, с одной стороны, испытываете благодарность за западную помощь, но с другой — отчаяние из-за низких темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — написано в материале таблоида.Кроме того, в статье добавили, что Россия в то же время, несмотря на санкции, значительно расширила свою военную производительность и теперь может производить больше, чем Запад.
«Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей», — заключили в статье.
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Алина Юрчак