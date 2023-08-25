В Германии заявили об украинском следе в теракте на «Северных потоках»

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Источники, знакомые с ходом расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подтверждают, что след диверсии ведет на Украину. Об этом сообщают Spiegel и телеканал ZDF.
Отмечается, что над материалом работали более 20 журналистов.
В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.
Ранее сообщалось, что после подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы скрыться с места происшествия.
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В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.
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Анастасия Крестьянова