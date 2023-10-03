В городском округе Серпухов назначены выборы в Совет депутатов

Фото: Мособлизбирком
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Серпухов состоятся в декабре этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«2 октября в газете «Серпуховские Вести» и в «Вестнике Избирательной комиссии Московской области» было опубликовано решение территориальной избирательной комиссии города о назначении выборов на 10 декабря 2023 года. Дата публикации решения о назначении выборов считается официальным стартом избирательной кампании», – говорится в сообщении.Выборы будут проходить по смешанной избирательной системе: единый избирательный округ определит 10 депутатов, а четыре пятимандатных избирательных округов – 20. Также Мособлизбирком принял решение о голосовании на выборах депутатов Советов депутатов городского округа Серпухов в течение двух дней – 9 и 10 декабря.
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Лора Луганская