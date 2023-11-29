В Госдепе назвали сроки мирного соглашения между Киевом и Москвой

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Москва не согласится пойти на мирное урегулирование конфликта с Киевом до оглашения итогов президентских выборов в США. Об этом сообщили в Госдепе, пишет Reuters.
Прежде о влиянии выборов в США на мирные переговоры с Украиной высказался заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он заявил, что то, кто придет к власти в США в будущем году, не повлияет на договоренности между Россией и Украиной.
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