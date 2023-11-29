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В Госдепе назвали сроки мирного соглашения между Киевом и Москвой

Госдеп: Москва не согласится на мир на Украине до итогов выборов президента США
29 ноября 2023, 17:43
Фото: istock / OLGA Zhukovskaya

Фото: istock / OLGA Zhukovskaya

Москва не согласится пойти на мирное урегулирование конфликта с Киевом до оглашения итогов президентских выборов в США. Об этом сообщили в Госдепе, пишет Reuters.

По словам осведомлённого источника издания, в Госдепе придерживаются мнения о том, что президент России Владимир Путин не пойдет на заключения мира с Украиной, пока не увидит итог выборов главы государства США, которые состоятся в 2024 году.

Прежде о влиянии выборов в США на мирные переговоры с Украиной высказался заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он заявил, что то, кто придет к власти в США в будущем году, не повлияет на договоренности между Россией и Украиной.

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НАТО не сможет противостоять российской армии
Военный эксперт Меллинг: страны НАТО не смогут противостоять ВС РФ
29 ноября 2023, 18:18

Фото: iStock/Arseniy45

Страны НАТО не имеют военного потенциала для того, чтобы противостоять российской армии и остановить ее на границе, в случае возникновения подобной ситуации. Такое мнение выразил военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF.
«По моему мнению, в военном плане боевая мощь или обороноспособность НАТО должна определяться через ее возможность удержать Россию от вторжения — или, если оно все же случится, остановить ее на границах государств альянса», - рассказал Меллинг.

Однако, по его словам, сейчас страны альянса не имеют подобной возможности и это подтверждают их руководства.

Эксперт уточнил, что для таких действий в Европе нет ничего для того, чтобы иметь возможность противостоять российской армии. Обороноспособность европейских стран сейчас находится на очень низком уровне.

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Лидер Демпартии Армении Саркисян: «Азербайджан под очень серьёзным ударом»
29 ноября 2023, 18:14

Фото: istockphoto.com/Serhii Ivashchuk

Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что в настоящий момент Азербайджан находится под серьёзным ударом, под который его подставил Израиль.
По его словам, Азербайджан и Израиль сотрудничали друг с другом, преследуя свои цели. Так, Израилю нужны были аэродромы на территории Азербайджана для того, чтобы иметь давление на Иран, а Азербайджан, в свою очередь, рассчитывал получить от Израиля современное оружие.

«Они попытались друг друга использовать, но в первую очередь Израиль использовал Азербайджан, и сейчас последний под очень серьёзным ударом — и с военной точки зрения, и с политической. Иран сейчас расположил на границе с Азербайджаном мощные силы, в том числе у Нахичевани. И Россия встревожена тем, что Азербайджан больше всего уповал на Израиль и Турцию», — отметил в беседе с Pravda.Ru Саркисян.

По словам эксперта, на фоне конфликта между Израилем и Палестиной Иран и Турция оказались, вроде как, по одну стороны баррикад, из-за чего Азербайджан как бы выпал. Это также может создать для страны определённые трудности.

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#иран
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В Литве выступили за ограничение прав России и Белоруссии в Интерполе
Глава МВД Литвы Билотайте: нужно ограничить права РФ и Белоруссии в Интерполе
29 ноября 2023, 18:05

Фото: iStock/imranahmedsg

Глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. Об этом она заявила на 91-й сессии Генассамблеи организации в Вене.
Литовский министр внутренних дел призвала Интерпол принять меры, которые будут ограничивать деятельность таких «недемократических государств», как Россия и Белоруссия. При принятии соответствующего решения страны потеряют возможность использовать членство в Интерполе для собственных политических целей. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничения, которые Запад вводит в отношении России, оказывают негативное влияние на сами страны Евросоюза. В результате этого, европейские государства теряют конкурентоспособность. 

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Армения созвала срочное совещание ЕАЭС из-за непринятых Россией грузов
29 ноября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/alexis84

Армения созвала экстренное совещание в рамках ЕАЭС на фоне непринятия Россией ее грузов, которые шли через КПП «Верхний Ларс». Об этом заявил министр экономики республики Ваан Керобян на брифинге с журналистами.
По его словам, продукция, которая была направлена в грузовых машинах, соответствует действующим нормам РФ.

Керобян отметил, что качество товара, в отправленных обратно партиях, не меняется, в связи с чем Армения полагает, что оснований для непринятия грузов нет. Министр обратился к предпринимателям региона и заявил, что им стоит попытаться диверсифицировать экспортные рынки. 

По словам Керобяна, за прошедшие два дня, Россия отправила обратно столько грузовых автомобилей, сколько были прежде не допущены на территорию страны в течение года. 
 
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«На какие деньги?»: На Украине заявили о невозможности самостоятельно восстановиться
Политолог Дмитрий Журавлев: Украина не сможет восстановиться самостоятельно
29 ноября 2023, 16:49

Фото: istock / JARAMA

Украина не сможет самостоятельно восстановиться после окончания конфликта, так как у страны для этого не хватит ресурсов и рабочей силы. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с изданием «Лента.ру».
Помимо этого, возникает вопрос о целесообразности  восстановления ряда секторов.

«Прежде всего, полного восстановления Украины не будет, потому что часть территорий ей уже не принадлежит. С одной стороны, это упрощает задачу для Украины. С другой — восстанавливать это придется нам»,  — отметил Журавлев.
Политолог задался вопросом, на какие деньги Киев собирается восстанавливать государство. Он заявил, что, скорее всего, замороженные активы РФ перейдут украинцам, но деньги не могут работать и заниматься восстановлением страны. А то, кто мог бы это делать, находятся в странах Восточной Европы.

Ранее советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не предполагает проведение мирных переговоров с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россию исключили из организации по запрещению химического оружия
Россию лишили места в Исполнительном совете ОЗХО
29 ноября 2023, 16:25

Фото: iStock/happyphoton

Россия потеряла свое место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом организация написала на своей странице в социальной сети Х.
Своего места в совете Россия лишилась по результатам голосования, проведенного странами-членами организации в ходе 28-й Конференции государств. Россия получила 65 голосов, в то время как необходимо было набрать 66. В сообщении организации говорится, что в исполнительном совете места получили Польша, Украина и Литва. 

ОЗХО была создана в 1997 году. Ее деятельность направлена на оказание помощи государствам в части защиты от воздействия химического оружия, а также ликвидацию его запасов, и контроль за его применением. 

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#всу
#оружие
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В ОП Украины отрицают, что конфликт мог закончиться ещё весной 2022 года
29 ноября 2023, 16:10

Фото: iStock/3dmitry

В офисе президента Украине отрицают информацию лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который заявил, что в марте 2022 года Украина и Россия могли заключить мирный договор на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Ни в феврале/марте 2022 года, ни в любое другое время, ни, тем более, сегодня никаких «реальных переговоров о мире» не было и не могло быть. Не нужно жить в иллюзиях. Россия никогда не вела переговоры – она ультимативно требовала признать ее право убивать», - заявил Подоляк.

По его словам, своими разговорами о готовности к мирным переговорам Москва хочет получить паузу в конфликте, чтобы подготовиться к новому этапу спецоперации.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдет на переговоры, если не потерпит поражение.

Напомним, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО.

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Политолог Блохин: «США пытаются сейчас спровоцировать Китай на резкие шаги»
29 ноября 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/TheaDesign

Политолога Константина Блохина заявил, что по мере усиления КНР всё больше стран региона, настроенных проамерикански, будут постепенно занимать прокитайскую позицию.
В связи с этим, считает эксперт, США именно сейчас стараются спровоцировать Китай на резкие действия, чтобы не допустить этого.

«Китай занимает выжидательную позицию, ему сейчас невыгодно идти на прямую конфронтацию с США. Время работает на Пекин — КНР с каждым годом становится сильнее, а США слабеют, поэтому американцы пытаются именно сейчас спровоцировать Китай на резкие шаги», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Блохин.

По мнению эксперта, вопрос Тайваня хоть и является для Пекина важным, но решать его силовым методом Китай не будет, а применит, скорее всего, экономические и политические рычаги притяжения острова к себе.

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#политолог
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Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год
Столтенберг: Украина и НАТО подписали программу на 2024 год по подготовке ВСУ
29 ноября 2023, 15:56

Фото: istock / Vlad Yushinov

НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, программа сотрудничества включает в себя взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и блока.Столтенберг отметил, что соглашение также предусматривает выполнение Киевом тех условий, которые необходимы для того, чтобы стать членом НАТО. 

В рамках программы, в будущем году будет проведена реформа в части военных закупок для Украины. Генсек НАТО добавил, что союзники Киева, которые направляют ему вооружение и денежные средства, должны быть готовы к длительным военным действиям. 

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