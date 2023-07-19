В Госдепе рассказали, как США помогали Молдавии противостоять «дестабилизирующим» действиям России

Фото: istockphoto Iuri Gagarin
Посольство США в Кишинёве помогло Молдавии в сопротивлении с Москвой и ее попытками подорвать стабильность в стране во время конфликта на Украине.
По словам американских экспертов, россиийское правительство предпринимало попытки организовать в Молдавии акции протеста и распространенить фэйковую информацию.
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Дана Игумнова