В Госдепе США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

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Соединенные Штаты Америки готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями, об этом заявил представитель Госдепа США в интервью для «РИА Новости».
«Как публично заявил советник (президента США) по национальной безопасности Джейк Салливан, США готовы к взаимодействию с Россией по вопросам управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы вступить в эти дискуссии», - прокомментировал ситуацию неназванных американский чиновник.
Напомним, 17 октября Госдума приняла в 1-м чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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