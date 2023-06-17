В Госдуме Байдена пригласили приехать в Крым на лечение

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«Считаю, что в США над Байденом просто издеваются. Мы за него серьезно переживаем. Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это не пытались заштриховать американские пропагандисты. Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
Напомним, ранее Байден загадочно завершил свое выступление в штате Коннектикут по вопросу об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. «Боже, храни королеву», - проскандировал Байден и удалился со сцены. Что имел ввиду президент, цитируя название британского гимна, не смогли объяснить ни дежурный по пресс-пулу президента, ни заместитель пресс-секретаря Белого дома.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что пребывание Крыма в составе Украины было незаконным. По словам политика, из результатов референдума следует, что 93 процента проголосовавших крымчан выступали за автономию региона и возможность самостоятельно решать свою судьбу.