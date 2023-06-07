В Госдуме дружинников наделят правом на оружие

Фото: сайт Кремля
Лидер фракции «СРЗП» Миронов рассказал о поправках, согласно которым отряды теробороны получат разрешение на оружие
В Госдуме подготовят поправки, согласно которым дружинникам из приграничных регионов России будет предоставлено право на использование стрелкового оружия. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
По словам депутата, отрядам территориальной обороны, которые были созданы по решению региональных властей предлагается разрешить использовать стрелковое оружие для охраны населения и объектов инфраструктуры.
Он отметил, что главы регионов относятся к формированию отрядов ответственно и не допустят бесконтрольную раздачу оружия. Миронов подчеркнул, что дружинники смогут оказать существенную поддержку российским военным.
Депутат также добавил, что в настоящее время соответствующие группы теробороны уже существуют в Курской и Белгородской областях. Они обеспечены снаряжением и проходят боевое слаживание. Однако, в соответствии с законодательством, они не могут получить оружие и защищать родную землю, поэтому до принятия поправок задействовать их будет нельзя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме предложили россиянам самим защищать границы. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы Андрей Картаполов.
По словам депутата, отрядам территориальной обороны, которые были созданы по решению региональных властей предлагается разрешить использовать стрелковое оружие для охраны населения и объектов инфраструктуры.
Депутат также добавил, что в настоящее время соответствующие группы теробороны уже существуют в Курской и Белгородской областях. Они обеспечены снаряжением и проходят боевое слаживание. Однако, в соответствии с законодательством, они не могут получить оружие и защищать родную землю, поэтому до принятия поправок задействовать их будет нельзя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме предложили россиянам самим защищать границы. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы Андрей Картаполов.
Анастасия Крестьянова