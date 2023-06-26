В Госдуме намерены обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС РФ

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Вице-спикер Даванков: В Госдуме намерены обсудить поправки к нормам о дискредитации вооруженных сил РФ
Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков заявил, что на фоне попытки мятежа, в России необходимо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию ВС РФ, пишет издание РИА Новости.
По его словам, законодательство, которое действует в настоящее время, не соответствует тем реалиям, которые сложились. Он пояснил, что в том случае, если законодательство в данной части останется без изменений, то из-за субботних событий более тысячи россиян теоретически подпадают под рамки уголовной ответственности, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Спикер Госдумы заверил, что на этой неделе пройдет обсуждение данного вопроса с парламентскими партиями.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме хотят ввести уголовное наказание за русофобию.
По его словам, законодательство, которое действует в настоящее время, не соответствует тем реалиям, которые сложились. Он пояснил, что в том случае, если законодательство в данной части останется без изменений, то из-за субботних событий более тысячи россиян теоретически подпадают под рамки уголовной ответственности, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Спикер Госдумы заверил, что на этой неделе пройдет обсуждение данного вопроса с парламентскими партиями.
Анастасия Крестьянова