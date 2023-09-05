В Госдуме назвали безумием закон Зеленского о Крыме

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Украинский закон об административно-территориальном делении Крыма является безумием. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков изданию РИА Новости.
Прежде, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает территориальное переустройство Крыма и возведение на полуострове военных баз.
Вице-спикер Крыма заявил, что к безумным выходкам украинского лидера уже привыкли, в том числе, в республике. Он также выразил мнение, что Зеленский живет в веке административно-территориальных преобразований. С того момента, как власть на Украине перешла в руки Зеленского, страна лишается территорий.
Бобков также отметил, что вопрос по полуострову является болезненной темой для украинского лидера и не дает ему покоя.
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Вице-спикер Крыма заявил, что к безумным выходкам украинского лидера уже привыкли, в том числе, в республике. Он также выразил мнение, что Зеленский живет в веке административно-территориальных преобразований. С того момента, как власть на Украине перешла в руки Зеленского, страна лишается территорий.
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Анастасия Крестьянова