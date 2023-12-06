В Госдуме назвали главную угрозу для человечества

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Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден является главной угрозой для человечества. Об этом сообщает РИА Новости.
Днём ранее американский лидер заявил, что согласование новой помощи Украине будет абсолютным сумасшествием для США.
Шеремет убеждён, что этими словами Байден попирает все демократические принципы и международные права.
Депутат убеждён, что президент США является главной угрозой для человечества, поэтому его нужно немедленно отлучить от «ядерного чемоданчика», а затем поместить под пристальное наблюдение лучших психиатров.
По предположениям российского политика, большая часть людей по всему миру считает действия Байдена по вмешательству во внутренние дела независимых государств путём организации вооружённых конфликтов сумасшествием.
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Шеремет убеждён, что этими словами Байден попирает все демократические принципы и международные права.
По предположениям российского политика, большая часть людей по всему миру считает действия Байдена по вмешательству во внутренние дела независимых государств путём организации вооружённых конфликтов сумасшествием.
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Анастасия Чинкова