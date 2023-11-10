В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта

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Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению парламентария, на данный момент противостояние между Израилем и Палестиной превратилось в конфликт США, Израиля и Палестины. Шхагошев считает, что «Израиль бы не смог действовать так жестко и жестоко, если бы не авианосцы и подлодки США». Он также добавил, что может произойти серьезный раскол между арабскими странами и штатами.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «слишком много палестинцев» были убиты в конфликте с Израилем и «слишком многие» пострадали. Блинкен отметил, что Вашингтон хочет сделать все необходимое для дальнейшего предотвращения причинения вреда мирным гражданам.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «слишком много палестинцев» были убиты в конфликте с Израилем и «слишком многие» пострадали. Блинкен отметил, что Вашингтон хочет сделать все необходимое для дальнейшего предотвращения причинения вреда мирным гражданам.
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Екатерина Коршунова