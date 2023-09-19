Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Госдуме назвали условие применения оружия миротворцами РФ в Карабахе

В Госдуме назвали условие применения оружия миротворцами РФ в Карабахе

Картаполов: Пока миротворцам РФ ничего не угрожает, они не применят оружие
19 сентября 2023, 16:13
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Глава комитета по обороне Госдумы Картаполов заявил, что российские миротворцы смогут применить оружие в Нагорном Карабахе только в случае непосредственной угрозы для них самих.

«До тех пор, пока российским миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие», - цитирует Shot Картаполова.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана обстреляли практически всю территорию Нагорного Карабаха, после чего начали операцию по прорыву линии соприкосновения. При этом Пашинян подчеркнул, что ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. Однако он выразил надежду на то, что российские миротворцы смогут стабилизировать обстановку подчеркнув, что Армения не собирается вступать с Азербайджаном в военные действия из-за событий в Нагорном Карабахе.

Читайте также:

Пашинян: Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха

Франция требует экстренно провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

Медведев предрек незавидную судьбу Пашиняну


#военные
#оружие
#азербайджан
#армения
#оон
Читайте нас в
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Жители Еревана требуют у здания парламента видеть премьер-министра Пашиняна
19 сентября 2023, 16:45

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Трансляцию событий ведет телеканал 24ТВ.
В настоящее время у здания правительства Армении находится около 500 человек. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны. 
 
Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе. 


Читайте также: 

В Госдуме назвали условие применения оружия миротворцами РФ в Карабахе

Франция требует экстренно провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

Армянский посол Марукян призвал США вмешаться в ситуацию по Карабаху
#страны
#заседание
#человек
#оон
#рф
Читайте нас в
Депутат Белик: Польша не изменяет своей русофобской политике
19 сентября 2023, 16:44

Фото: iStock/delray77

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Об этом пишет RT.
По словам Белика, Польша все также ищет «российский след» там, где его нет и делает абсурдные заявления. Он отметил, что в проблеме мигрантов на итальянском острове Лампедуза польский политик Мулярчик решил обвинить РФ, хотя это абсолютно нелепо и некомпетентно.

«Вместо того, чтобы заниматься урегулированием миграционного кризиса, в котором виновата Европа, обещавшая приют мигрантам, на родину которых страны ЕС не раз бесцеремонно вторгались, европейские политики стремятся переложить с больной головы на здоровую», — приводит слова депутата RT.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в заинтересованности в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По мнению Мулярчика преступные организации, которые осуществляют перевозку мигрантов, связаны с Россией. Причиной он назвал желание РФ дестабилизировать ситуацию.

Читайте также:

Замглавы МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

Член ОП Данюк назвал глупым обвинение России в миграционном кризисе в Италии

Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов

#россия
#европа
#обвинение
#мид
#страны
#польша
#ес
#рф
#мигранты
#италия
Читайте нас в
Член ОП Данюк назвал глупым обвинение России в миграционном кризисе в Италии
19 сентября 2023, 16:42

Фото: iStock/Naeblys

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Об этом сообщает RT.
По словам Данилюка, решение Мулярчика «абсолютно глупое». Он утверждает, что главная причина миграционного кризиса — это сама политика Евросоюза.

«То, что именно поляк заявляет это, говорит о том, что Польша является самой главной русофобской страной внутри ЕС», — цитирует Данилюка RT.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в заинтересованности в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По мнению Мулярчика преступные организации, которые осуществляют перевозку мигрантов, связаны с Россией. Причиной он назвал желание РФ дестабилизировать ситуацию.

Читайте также:

Замглавы МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов

В Федерации мигрантов назвали абсурдом идею запретить продажу оружия новым гражданам РФ

#россия
#политика
#мид
#польша
#ес
#рф
#мигранты
#италия
Читайте нас в
Степанакерт призвал Баку сесть за стол мирных переговоров
19 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/Emile Ghessen

Степанакерт призвал Баку прекратить огонь и перейти к мирным переговорам. Об этом сообщает единый информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха.
«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе. По его словам, есть возможность дипломатического урегулирования ситуации. Спикер Кремля отметил, что российские военнослужащие поддерживают контакты с армянской и азербайджанской сторонами. В случае необходимости, возможны переговоры на высшем уровне.

Читайте также:

В Госдуме назвали условие применения оружия миротворцами РФ в Карабахе

Франция требует экстренно провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

Медведев предрек незавидную судьбу Пашиняну
#кремль
#дмитрий песков
#рф
#переговоры
Читайте нас в
Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Карабахе
Песков: РФ обеспокоена эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе
19 сентября 2023, 16:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе.
По его словам, есть возможность дипломатического урегулирования ситуации. Спикер Кремля отметил, что российские военнослужащие поддерживают контакты с армянской и азербайджанской сторонами. В случае необходимости, возможны переговоры на высшем уровне.
 
Песков также сообщил, что Москва призывает Баку и Ереван отказаться от военных действий и силовых методов разрешения конфликта. 

Читайте также: 

Песков уличил Шольца в непонимании ситуации на Украине

В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова

Песков: в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности
#москва
#меры
#песков
#переговоры
Читайте нас в
Запад перестал покрывать провокации Зеленского
Полянский: СМИ Запада перестали покрывать провокации Зеленского
19 сентября 2023, 16:28

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные СМИ перестали замалчивать провокации президента Украины Владимира Зеленского и покрывать его. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
Полянский назвал статью американского издания издании New York Times плохим знаком для Зеленского , отметив, что портал опубликовал материал накануне открытия недели высокого уровня в Генассамблее ООН.
 
Напомним, речь идет о статье, в которой говорится, что удар по рынку в Константиновке нанесли украинские военнослужащие. В свою очередь, президент Украины возложил вину на российских военных и заявил, что рынок с мирными гражданами был обстрелян со стороны ВС РФ. 

Читайте также: 

ICG: Выступление Зеленского в ООН может привести к кризису для Украины

Кирби: Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН

Боррель обсудит возрождение зерновой сделки с генсеком ООН Гутерришем
#президент
#оон
#вс рф
#полянский
#удар
Читайте нас в
Франция требует экстренно провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
19 сентября 2023, 16:07

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Франция потребовала экстренно собрать заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МИД страны.
«Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, МИД Франции потребовал от Баку немедленного прекращения огня МИД также призвал Баку немедленно прекратить огонь и соблюдать международное право.

Напомним, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом стало известно из сообщения Минобороны страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан развязан наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, в свою очередь Армения не давала на это мандат.

Читайте также:

Армянский посол Марукян призвал США вмешаться в ситуацию по Карабаху

Жители Армении сообщили об артобстрелах города

Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе
#франция
#мид
#заседание
#азербайджан
#армения
#оон
Читайте нас в
В США оценили шансы на победу Украины в конфликте
Экс-морпех ВС США Берлетик: у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине
19 сентября 2023, 16:07

Фото: IStock/PromesaArtStudio

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что у Запада нет шансов одержать победу в украинском конфликте. Об этом он рассказал YouTube-каналу Danny Haiphong.
По его мнению, спонсоры Украины не смогут обеспечить страну достаточным количеством оружия.  Берлетик отметил, что Россия производит снаряды в таком количестве, которое не по силе всем западным странам. Несмотря на введенные в отношении РФ ограничения, объемы ее военной продукции не уменьшаются, заключил бывший пехотинец США. 

Он также добавил, что победа при таком раскладе невозможна. 
 
Читайте также: 

Захарова рассказала, зачем Зеленский отправился в США

Армянский посол Марукян призвал США вмешаться в ситуацию по Карабаху

В США раскрыли военные преступления Зеленского



#россия
#победа
#военные
#посол
#зеленский
#рф
Читайте нас в
Медведев предрек незавидную судьбу Пашиняну
Медведев предложил догадаться, что ждет Пашиняна из-за ситуации в Карабахе
19 сентября 2023, 15:52

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. В своем телеграм-канале он выложил пост, в котором рассуждал о «коллеге из братской страны».
Медведев призвал догадаться, какая судьба ждет человека, который возложил ответственность за свое поражение на Россию, отказался от части территории своей страны, а затем вовсе решил заигрывать с блоком НАТО. 

Зампред Совбеза РФ также отметил, что «коллега» прежде проиграл войну, но удержался на своем месте каким-то странным образом, а его супруга покинула страну и отправилась к «врагам». 

Читайте также: 

Медведев посетил полигон для подготовки контрактников в ДНР

Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом

Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября
#сша
#страны
#отношения
#нато
#медведев
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф