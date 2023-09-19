В Госдуме назвали условие применения оружия миротворцами РФ в Карабахе

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Глава комитета по обороне Госдумы Картаполов заявил, что российские миротворцы смогут применить оружие в Нагорном Карабахе только в случае непосредственной угрозы для них самих.
«До тех пор, пока российским миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие», - цитирует Shot Картаполова.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана обстреляли практически всю территорию Нагорного Карабаха, после чего начали операцию по прорыву линии соприкосновения. При этом Пашинян подчеркнул, что ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. Однако он выразил надежду на то, что российские миротворцы смогут стабилизировать обстановку подчеркнув, что Армения не собирается вступать с Азербайджаном в военные действия из-за событий в Нагорном Карабахе.
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