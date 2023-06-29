В Госдуме обвинили Киев и США в информационной кампании об аресте Суровикина

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Депутат Госдумы Матвейчев: Украина при помощи США начала информационную кампанию против Суровикина
Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев заявил, что Украина, при посредничестве США, начала информационную кампанию против Суровикина. Об этом пишет издание URA.RU.
Он указал на то, что поводов для отставок генерала нет. Основная цель распространения данной информации - дестабилизировать руководство ВС РФ. Относительно информации о задержании Суровикина также высказался
председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. Он заявил, что со стороны главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина не было никаких действий, которые могли бы способствовать тому, чтобы в его компетентности как военачальника, появились сомнения.
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Он указал на то, что поводов для отставок генерала нет. Основная цель распространения данной информации - дестабилизировать руководство ВС РФ. Относительно информации о задержании Суровикина также высказался
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Анастасия Крестьянова