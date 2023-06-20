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Депутат Госдумы от Крыма Шеремет заявил, что США причастны к подрыву Каховской ГЭС
Вся ответственность за подрыв Каховской ГЭС лежит исключительно на США. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, пишет издание РИА Новости.
Политик заявил, что США финансируют террористический режим на Украине и отдают незаконные распоряжения. По его словам, руководство Штатов занимает позицию обвинения для того, чтобы снять с себя подозрения. Он также прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США проводят работу над тем, чтобы выяснить причастную к подрыву сторону. Он заявил, что «на воре и шапка горит» и выразил уверенность в том, что к произошедшему причастны США.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Си Цзиньпин связал будущее человечества со взаимоотношениями КНР и США.
Политик заявил, что США финансируют террористический режим на Украине и отдают незаконные распоряжения. По его словам, руководство Штатов занимает позицию обвинения для того, чтобы снять с себя подозрения. Он также прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США проводят работу над тем, чтобы выяснить причастную к подрыву сторону. Он заявил, что «на воре и шапка горит» и выразил уверенность в том, что к произошедшему причастны США.
Анастасия Крестьянова