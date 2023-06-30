В Госдуме оценили необходимость второй волны мобилизации

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Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин заявил, что в стране необходимо провести новую волну мобилизации для победы на Украине. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».По его мнению, Россия находится в конфронтации не только с Украиной, но и с «консолидированным лагерем» киевских союзников. Он подчеркнул, что не имеет никакой уверенности в том, что Россия справится с противником теми силами, которые у нее есть на данный момент. Затулин посоветовал воспринимать СВО на Украине как «Отечественную войну», в таком случае, стране удастся победить.