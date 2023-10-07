В Госдуме оценили предложение Кадырова отменить выборы президента на время СВО

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировали предложение Кадырова об отмене выборов президента в следующем году.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить президентские выборы в 2024 году из-за проведения спецоперации. Вместе с этим он заявил, что можно провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным.
Так, Хамзаев предложил провести выборы в формате референдума. Он заявил, что такая форма наиболее уместна в условиях проведения СВО.
Останина в свою очередь раскритиковала предложение Кадырова, приведя в пример недавние выборы в региональные органы власти. Она отметила, что СВО никак не повлияла на их проведение, поэтому отмена президентских выборов нецелесообразна.
Также депутат заявила, что предложение главы Чечни представляет собой попытку отметиться перед президентом.
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Так, Хамзаев предложил провести выборы в формате референдума. Он заявил, что такая форма наиболее уместна в условиях проведения СВО.
Также депутат заявила, что предложение главы Чечни представляет собой попытку отметиться перед президентом.
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Анастасия Чинкова