В Госдуме поблагодарили западные СМИ за идею о тоннеле под Крымским мостом

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что информация о якобы планирующемся строительстве подводного тоннеля в Керченском проливе – это фантазии украинских спецслужб. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что Россия и Китай якобы планируют построить альтернативу Крымскому мосту, которая представляет из себя подводный тоннель в Керченском проливе. При этом информация, по данным издания, поступила от украинских спецслужб, которые уверяют, что перехватили электронные письма.
Шеремет призвал Washington Post поменьше верить украинским источникам, которые отправляют фейковые новости.
По словам депутата, подобные вбросы нужны лишь для того, что отвлечь общественность от провала ВСУ и проблем в экономике Украины.
Вместе с тем Шеремет поблагодарил американское издание за предоставленную идею. Депутат отметил, что Россия может когда-нибудь вернуться к этому вопросу, но пока необходимости в этом нет.
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Шеремет призвал Washington Post поменьше верить украинским источникам, которые отправляют фейковые новости.
Вместе с тем Шеремет поблагодарил американское издание за предоставленную идею. Депутат отметил, что Россия может когда-нибудь вернуться к этому вопросу, но пока необходимости в этом нет.
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Анастасия Чинкова