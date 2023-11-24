В Госдуме поблагодарили западные СМИ за идею о тоннеле под Крымским мостом

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что лучше 10 лет вести переговоры по конфликту на Украине при прекращении боевых действий, чем еще 10 лет воевать, потеряв сотни тысяч людей. Об этом он сказал в Праге на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой.