В Госдуме пообещали определить правовой статус ЧВК

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Глава комитета ГД по обороне Картаполов: Необходимо определить понятие ЧВК, их роль и место в правовой структуре России
Глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил о разработке предложений об определении в России правового статуса ЧВК Об этом пишет «Интерфакс».
Парламентарий отметил, что необходимо определить понятие частных военных компаний, а также их роль и место в правовой структуре Российской Федерации. Он добавил, что о легализации таких структур речи не идет.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, как женщины могут попасть в ЧВК «Вагнер». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Парламентарий отметил, что необходимо определить понятие частных военных компаний, а также их роль и место в правовой структуре Российской Федерации. Он добавил, что о легализации таких структур речи не идет.
«Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты», — цитирует агентство слова собеседника.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, как женщины могут попасть в ЧВК «Вагнер». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян