В Госдуме предложили давать 5 дней дополнительного отпуска при рождении внуков

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Работающим россиянам могут начать предоставлять 5 дней дополнительного отпуска, если у них родились внуки.
С инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщает RT.
По мнению Лантратовой, первые дни после рождения ребенка критические для семьи. В такое время родители остро нуждаются в помощи близких. А в России старшие родственники по традиции помогают в воспитании внуков.
Депутат напомнила, что законодательство относит рождение ребенка у работника к основаниям, по которым можно получить 5-дневный опыт. При этом зарплата в указанный период не сохраняется.
Ранее профессор Сафонов посоветовал не включать в отпуск выходные и праздники.
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Профессор Сафонов посоветовал не включать в отпуск выходные и праздники
По мнению Лантратовой, первые дни после рождения ребенка критические для семьи. В такое время родители остро нуждаются в помощи близких. А в России старшие родственники по традиции помогают в воспитании внуков.
Ранее профессор Сафонов посоветовал не включать в отпуск выходные и праздники.
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Мария Фирсова