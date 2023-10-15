В Госдуме предложили дополнить план Шредера по Украине

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил внести поправку в план экс-канцлера Германии Герхарда Шредера об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее в интервью Die Süddeutsche Zeitung Шредер заявил, что урегулировать конфликт на Украине позволит дипломатия, а не продолжение поставок вооружения ВСУ. Также он отметил, что Украину не стоит принимать в НАТО и то, что стране стоит забыть про Крым.
Депутат ГД от крымского региона отметил, что план Шредера включает в себя важные аспекты, которые действительно поспособствуют завершению спецоперации.
Однако он призвал добавить в план пункт о полной капитуляции киевского режима. А также потребовал от НАТО извиниться за финансирование убийства мирных жителей Украины, а от мирового сообщества – осуждения возрождения нацизма и фашизма в стране.
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Депутат ГД от крымского региона отметил, что план Шредера включает в себя важные аспекты, которые действительно поспособствуют завершению спецоперации.
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Анастасия Чинкова