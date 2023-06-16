В Госдуме предложили отменить 25 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях

Фото: официальный сайт Госдумы РФ
Как рассказал изданию соавтор документа, лидер парламентской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, отменить предлагается либо «дубли» уже существующих норм, либо те статьи КоАП РФ, которые мешают бизнесу развиваться. Например, речь идет о статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), введенной в 2020 с началом пандемии коронавируса. Сейчас коронавирусные ограничения сняты уже почти год тому назад, а статья осталась — и по ней оштрафовано более миллиона компаний и ИП.
Алексей Нечаев сообщил, что все документы по этой законодательной инициативе уже отправлены в правительство.
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарёв предложил ввести наказание для россиян, которые помогают иноагентам. Если поправки будут приняты, то Минюст сможет рассылать предупреждения тем, кто может быть потенциальным помощником иноагентов.