В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

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Депутат Госдумы от комитета по социальной политике Светлана Бессараб предложила уменьшить недельную рабочую нагрузку в России с 40 до 36 часов.
«Многие страны идут по пути сокращения рабочего времени, и Россия может занять прогрессивную позицию в этом вопросе. Не только мы рассматриваем эту идею. В Европе есть страны, где рабочая неделя составляет 36, 35 или даже 32 часа. Например, в экономически успешных Нидерландах рабочая неделя не превышает 33 часа», — подчеркнула Бессараб.Читайте также:
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Артем Кузьмин