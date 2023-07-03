В Госдуме предложили создать международный орган по расследованию агрессии США

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РИА Новости: Посол США Линн Трейси

какие-то знаки Кремлю

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Экс-президент Совета по международным отношениям сделал

заявление о США



В ЮНЕСКО

за возвращение США в состав организации

По словам зампреда Госдумы, создать международный орган расследования необходимо не только для того, чтобы заниматься фиксацией преступной агрессии США в Сербии, но и в других суверенных государствах. Он отметил, что в рамках организации, будет оказана помощь странам, которые пострадали от незаконных действий США. Им будут направлены денежные компенсации и предоставлено юридическое сопровождение по сбору доказательств.Бабаков подчеркнул, что Россия намерена защищать историческую правду несмотря на то, как бы этого не хотелось Америке.