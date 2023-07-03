В Госдуме предложили создать международный орган по расследованию агрессии США

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Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что необходимо создать международный орган по расследованию агрессии США
Бабаков подчеркнул, что Россия намерена защищать историческую правду несмотря на то, как бы этого не хотелось Америке.
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