В Госдуме предложили страховать россиян от врачебных ошибок

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В России предлагается ввести обязательное страхование ответственности медицинских работников. Соответствующий законопроект готовится к внесению на рассмотрение в Государственную думу РФ заместителем председателя комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым.
Отмечается, что данный механизм страхования позволит защитить и самих медицинских работников. В настоящее время в случае решения суда в пользу пациента по иску о взыскании ущерба именно врачам приходится выплачивать компенсацию. Страхование профессиональной ответственности позволит избавить их от этого.
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