В Госдуме предложили ввести наказание за помощь иноагентам

Фото: iStock.com/Konstantin Aksenov
Если поправки будут приняты, то Минюст сможет рассылать предупреждения тем, кто может быть потенциальным помощником иноагентов.
«Предупредить, к примеру, издательство, книжный магазин или директора школы, что у вас работает иноагент», — подчеркнул парламентарий.
Через месяц после предупреждения и отказа исполнять рекомендации наступает административная ответственность.
Ранее сообщалось, что на фоне продолжающегося давления со стороны стран Запада Минюст РФ будет вынужден развивать законодательство об иностранных агентах.