Фото: iStock/Ekaterina Utorova
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что за агрессию, совершенную в отношении Крыма, западные страны ответят наравне с Украиной. Об этом он заявил изданию РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что Запад извлекает из конфликта на Украине выгоду, в связи с этим, ответит наравне с Киевом за свою агрессию в отношении полуострова. Шеремет также добавил, что Россия имеет возможность ответить на действия агрессоров и удивить их.
Читайте также:
Полковник Макгрегор: США считали конфликт на Украине шансом уничтожить РФ
Макгрегор: Зеленский быстро покинет Украину после разгрома ВСУ
В США новые регионы РФ признали российскими
Анастасия Крестьянова