В Госдуме призвали Маска полностью отключить Starlink на Украине

Фото: iStock/Oleksii Kononenko
Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал американского предпринимателя Илона Маска полностью отключить Украину от своего сервиса спутниковой связи Starlink. Об этом он заявил в ходе беседы с NEWS.ru.
По словам депутата, такая мера приведёт к тому, что «ВСУ не продержатся и недели».
Также собеседник NEWS.ru отметил, что политика украинских властей начала приводить к негативному отклику Запада. Так, Конгресс США принял госбюджет, в котором не предусмотрены средства для помощи Украине. А власти Польши отказались от посещения организованного Зеленским форума военной индустрии в Киеве.
При этом Журавлёв отметил, что постоянное высмеивание Зеленского западными странами не уменьшает количество поставляемого Украине вооружения.
Читайте также:
На Украине обиделись на Илона Маска за шутку про Зеленского
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может
Маск продаст Пентагону часть Starlink, работающую на Украине
Также собеседник NEWS.ru отметил, что политика украинских властей начала приводить к негативному отклику Запада. Так, Конгресс США принял госбюджет, в котором не предусмотрены средства для помощи Украине. А власти Польши отказались от посещения организованного Зеленским форума военной индустрии в Киеве.
Читайте также:
На Украине обиделись на Илона Маска за шутку про Зеленского
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может
Маск продаст Пентагону часть Starlink, работающую на Украине
Анастасия Чинкова