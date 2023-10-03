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В Госдуме призвали Маска полностью отключить Starlink на Украине

Депутат Журавлёв: Маск должен полностью отключить Украину от Starlink
03 октября 2023, 14:49
Фото: iStock/Oleksii Kononenko

Фото: iStock/Oleksii Kononenko

Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал американского предпринимателя Илона Маска полностью отключить Украину от своего сервиса спутниковой связи Starlink. Об этом он заявил в ходе беседы с NEWS.ru.
По словам депутата, такая мера приведёт к тому, что «ВСУ не продержатся и недели».

Также собеседник NEWS.ru отметил, что политика украинских властей начала приводить к негативному отклику Запада. Так, Конгресс США принял госбюджет, в котором не предусмотрены средства для помощи Украине. А власти Польши отказались от посещения организованного Зеленским форума военной индустрии в Киеве.


При этом Журавлёв отметил, что постоянное высмеивание Зеленского западными странами не уменьшает количество поставляемого Украине вооружения.

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#отключение
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Политолог Платошкин: Армения повторяет ошибки столетней давности
Политолог Платошкин пригрозил Армении последствиями ратификации Римского статута
03 октября 2023, 15:34

Фото: IStock/irgit

Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции «Гражданский договор».
Историк, общественный и политический деятель Николай Платошкин рассказал «Радио 1», Ереван вправе «обижаться» на Москву за отсутствие активной помощи. Однако он подчеркнул, что ни к чему хорошему эта ратификация не приведёт.
«Нам надо было активнее помогать Армении и во время первой карабахской войны в 2020-м году, когда Армению победили совместными усилиями Турция, Израиль и Азербайджан. Надо было и сейчас активнее помогать, чтобы они отстояли Карабах. Они, конечно, обижены на нас, но чем им поможет этот статут международного суда?» — отметил Платошкин.
По мнению эксперта, Армения хочет приблизиться к США. Однако сами Штаты тоже не ратифицировали договор, напомнил он. К тому же, подчеркнул Платошкин, Ереван повторяет свои же ошибки столетней давности.
«Если вы больше не опираетесь на Россию, то надо на какого-то ещё опираться, вы одни не выстоите там. Но они ошибочно решают опираться на американцев, на ЕС. Такое уже было в 1918 году, когда они плюнули большевистскому правительству в лицо, разорвали все отношения и сказали, что их друг теперь Америка. Но когда началась война с Турцией, Америка их просто предала и бросила. Эти уроки истории надо понимать», — добавил Николай Платошкин.
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#армения
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Песков: В росте курса доллара к рублю нет ничего критичного
03 октября 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с курсом рубля на валютном рынке. Он не видит причин для беспокойства в повышении курса доллара по отношению к национальной валюте.
Песков считает, что не следует уделять повышенного внимания доллару, так как его роль в мировой торговле и международных операциях постепенно снижается. Представитель Кремля назвал доллар отмирающим рудиментом прошлого и призвал привыкать жить в рублевой зоне.

Многие страны уже сейчас предпочитают вести расчеты в национальной валюте. Внимание к доллару является скорее эмоциональной данью прошлого. Есть некоторые колебания курса рубля, но в Кремле не видят причин для беспокойства по этому поводу. Необходимые меры  по стабилизации курса нацвалюты будут своевременно предприняты правительством РФ и Центробанком, заключил Песков.

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#доллар
#страны
#меры
#песков
#рф
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В Кремле ответили на слухи о начале ноябрьской президентской компании
Песков: В Кремле не располагают данными о старте президентской кампании в ноябре
03 октября 2023, 15:16

Фото: Сайт Кремля

Кремлю на данный момент неизвестно о якобы начинающейся в ноябре предвыборной президентской кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Кремль проинформирует население о начале президентской кампании лидера России  Владимира Путина, сразу, как только она начнется.

«Если такие планы появятся, мы проинформируем. Мне ничего неизвестно о том, что президентская кампания стартует в ноябре», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла. 
Следующие президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Совет Федерации обязан принять решение об их назначении не раньше чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. То есть, назначить выборы должны в период с 8 по 18 декабря 2023 года.

Ранее Песков заявлял, что пока нет людей, которые смогут составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах в 2024 году, но президент пока не заявлял о том, что собирается участвовать в выборах.

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#рф
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«Кому доверяю, того и назначаю»: дочь Кадырова станет вице-премьером Чечни
Дочь Кадырова станет заместителем главы правительства Чечни
03 октября 2023, 15:14

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой на пост зампреда правительства Чечни. Редакция «Радио 1» расскажет, кто выступил с предложением назначить Айшат на должность, и какие родственники главы республики находятся у власти.

Дочь Кадырова назначили на новую должность


Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев выступил с предложением назначить на должность зампреда республики Айшат Кадырову, занимающую в настоящее время пост главы министерства культуры Чечни.Рамзан Кадыров прокомментировал инициативу Хучиева и заявил, что поддерживает соответствующее предложение.

Глава республики отметил вклад дочери в «улучшение деятельности работы министерства культуры региона» и указал на накопленный ею опыт. Возглавить пост главы минкульта после ухода Кадыровой должен бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев.
О грядущем назначении на должность зампреда правительства Чечни Айшат Кадыровой также высказался председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, дочь главы республики внесла значительный вклад в развитие культуры региона и выразил уверенность в том, что она оправдает доверие и возложенные надежды. 

Айшат Кадырова: назначение


Айшат Кадырова является старшей дочерью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Она родилась 31 декабря 1998 года. Айшат окончила экономический факультет Чеченского государственного университета, c 2016 года возглавляет модный дом Firdaws.
В 2020 году Айшат Кадырова была назначена заместителем министра культуры республики, затем заняла пост главы министерства. Назначена на должность Кадырова была своим отцом Рамзаном Кадыровым. Он заверил, что уволит дочь в любое время, если она не справится с поставленными задачами.

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Первой наградой Айшат была удостоена в 2021 году. Oна получила медаль «За защиту прав человека», следом ей было присвоено звание «Заслуженного работника культуры».
Айшат Кадырова неоднократно совершала визиты в зону проведения спецоперации на Украине. Рамзан Кадыров прежде поделился в своем телеграмм-канале видеозаписью, на которой его дочь общается с российскими военнослужащими и выражает им слова благодарности и поддержки, находясь в зоне проведения CВO. 

В 2023 году дочь главы Чечни была награждена медалью ордена «За заслуги перед Oтечеством» второй степени. Президент России Владимир Путин вручил ей награду лично.


Родственники Кадырова во власти


Cупруг Айшат Кадыровой Висхан Мацуев назначен главой Чечни на должность министра сельского хозяйства. Советником Рамзана Кадырова по силовому блоку является его племянник Хамзат Кадыров. Вторая дочь главы Чечни Хадижат была назначена начальником департамента дошкольного образования Грозного. Заместителем руководителя секретариата главы Чечни в 2022 году стала еще одна дочь Кадырова Хутмат.
 
Вoкруг назначений главой Чеченской Республики на высокие посты своих родственников ходит множество различных мнений. Рамзан Кадыров прежде прокомментировал слухи и заявил, что назначает на государственные посты тех, кому доверяет. Глава республики также подчеркнул, что требования к родственникам у него достаточно высоки, и им приходится постоянно доказывать, что они работают не благодаря ему, а вопреки.  

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#рамзан кадыров
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Песков выразил восхищение к «великим старикам» российской политики
Песков: В Кремле с большим уважением относятся к экс-премьеру СССР Рыжкову
03 октября 2023, 15:09

Фото: kremlin.ru

В Кремле с большим уважением относится к «великим старикам» российской политики, такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время брифинга.
«Трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны, сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, свое здоровье. Это действительно люди экстраординарные. Поэтому можно только восхищаться и учить детей на их примере», - прокомментировал ситуацию Песков.    

Он также отметил, что все в Кремле с большим уважением относятся к «великим старикам» российской политики.

Сенатора Совфеда РФ от Белгородской области Николая Рыжкова досрочно лишили полномочий члена верхней палаты парламента. Николай Рыжков возглавлял Совет министров СССР с 1985 по 1990 год при Михаиле Горбачёве, а также являлся одним из реформаторов перестройки в Советском Союзе.

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#страны
#развитие
#рф
#дмитрий совет федерации
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Песков: Говорить о позиции Кремля по прогрессивному налогообложению пока рано
03 октября 2023, 14:55

Фото: сайт Кремля

Фракция ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами, что говорить о позиции Кремля по этому вопросу преждевременно.
Он считает, что было бы некорректным заявлять о какой-либо позиции исполнительной власти до того, как законодатели проведут свои дискуссии и обсуждения в профильных комитетах. Поэтому сейчас не следует говорить о позиции Кремля, отметил Песков. Сначала свою оценку законодательной инициативы должны дать народные избранники.

Согласно законопроекту, представленному на рассмотрение в Госдуму группой депутатов фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, в России должна быть введена прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Согласно документу, налоги будут дифференцироваться в зависимости от уровня дохода от 0% до 35%. По мнению авторов инициативы, такая  необходимость существует из-за растущего разрыва в доходах между разными слоями населения, высокой инфляции, снижени уровня доходов россиян и требований социальной справедливости.

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#налоги
#лдпр
#песков
#доходы
#законопроект
#госдума
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СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче информации о ВСУ
03 октября 2023, 14:31

Фото: istock / Rawf8

Служба безопасности Украины выдвинула обвинения 13 жителям Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении Вооруженных сил республики. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
СБУ провели операцию по нейтрализации агентурной сети, участники которой собирали и передавали разведывательные данные о местах базирования и перемещения украинских военнослужащих.

В сообщении указано, что они передавали разведданные координатору пророссийского Николаевского подполья Сергею Лебедеву, в отношении которого в июне возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». На данный момент против 9 граждан возбуждено уголовное дело по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил»). Обвиняемым светит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
#данные
#украина
#наказание
#сбу
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Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
03 октября 2023, 13:37

Фото: istock / STRINGERimage

Парламент Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и обязался выполнять его решения. Информацию сообщает RT на русском
За ратификацию статута МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. Оппозиция в парламенте Армении отказалась принимать участие в обсуждении вопроса. Фракции «Армения» и «Честь имею» ушли с заседания. После ратификации президент Армении Ваагн Хачатурян должен подписать бумаги, после чего документ вступит в силу через 60 дней.

Юрисдикцию МУС не признают многие страны, в которых проживает больше половины населения всей планеты. Среди них — Россия, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Китай, США, Турция, Египет, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран.

Ранее МИД России предупредил Ереван, что ратификация МУС приведет к ухудшению отношений с Москвой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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#заседание
#армения
#парламент
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Варшава возобновляет временный контроль на польско-словацкой границе
03 октября 2023, 13:29

Фото: istockphoto/delray77

Польские власти решили ввести временный контроль на границе со Словакией. Причина этих мер — наплыв нелегальных мигрантов с балканского направления.
Как сообщил глава министерства внутренних дел республики Мариуш Каминьский на брифинге, контроль на границе будет введен с 4 октября и действовать будет десять дней. Впрочем, министр добавил, что существует большая вероятность того, что срок действия мер пограничного контроля будет продлен.

Каминьский рассказал, что количество мигрантов в Словакии за последний год выросло в десять раз. Многие из них стараются попасть в Германию и другие страны Евросоюза через Польшу. По словам главы МВД, только за последние две недели удалось выявить и задержать 551 нелегального мигранта. Варшава надеется, что проблема нелегальной миграции будет решаться странами ЕС комплексно.

Позже стало известно, что вслед за Польшей о введении пограничного контроля на границе со Словакией объявила Чехия.

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