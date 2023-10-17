В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться «проклятого рукопожатия» Зеленского

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что мировым лидерам стоит избегать «проклятого рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского.
«Считаю, что мировым лидерам и политикам вообще стоит хорошенько подумать, прежде чем встречаться с шоуменом Зеленским. Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками», - цитирует РИА Новости Шеремета.
В качестве примера он привёл экс-премьера Британии Бориса Джонсона, экс-спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, экс-спикера палаты общин парламента Канады Энтони Рота, которые покинули свои посты.
Накануне стало известно, что Зеленский собирался посетить Израиль на фоне обострения конфликта, однако там ему дали понять, что сейчас не лучшее время для визита в страну.
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Элина Позднякова