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Дмитрий Гусев призвал Росавиацию опубликовать списки уехавших во время мятежа чиновников
Первый зампред комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев обратился к Росавиации с призывом обнародовать списки чиновников и бизнесменов, которые покинули Россию во время мятежа 24 июня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, такие списки смогут разоблачить недостоверные сведения о том, что чиновники «разбежались» и подорвали доверие граждан к властям.
Он также призвал остановить распространение различных домыслов в сети.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене.
По его мнению, такие списки смогут разоблачить недостоверные сведения о том, что чиновники «разбежались» и подорвали доверие граждан к властям.
«Считаю это необходимо, чтобы не допустить раскола общества и избежать распространения фейков со стороны западных и украинских спецслужб», - уверен Гусев.
Он также призвал остановить распространение различных домыслов в сети.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене.
Татьяна Лаврова