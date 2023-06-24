Вагнеровцам» дали время сложить оружие

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
«Бойцы ЧВК "Вагнер" еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе СВО, но сделать это надо скорее», — заявил Крашенинников.
Фото: iStock/Semen Salivanchuk
«Бойцы ЧВК "Вагнер" еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе СВО, но сделать это надо скорее», — заявил Крашенинников.
Фото: istockphoto / standret
«С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс. Будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Подать заявление в образовательное учреждение не по месту регистрации можно только при наличии свободных мест. Подать заявку на зачисление в школу можно до 5 сентября на региональном портале госуслуг.
IStock/Halfpoint
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Онлайн-сервис «Стань мамой в Подмосковье» будет полезен беременным и уже родившим женщинам, а также специалистам в области акушерства и гинекологии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Теперь вся необходимая для будущих мам информация собрана в одном месте. На портале женщина сможет ознакомиться с советами и рекомендациями, подробно изучить родильные дома и перинатальные центры Подмосковья и многое другое. Портал начал работу в марте этого года и за это время его посетили уже почти 8 тыс. раз», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
istockphoto/Chainarong Prasertthai
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Фотобанк Московской области/Александр Кожохин
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