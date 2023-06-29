В Госдуме раскрыли подробности конфликта Пригожина и Минобороны

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Депутат Картаполов раскрыл суть конфликта Евгения Пригожина и Минобороны
Депутат заявил, что Пригожин отказался подписать контракт с министерством, после чего ему сообщили, что «Вагнер» больше не сможет принимать участие в специальной военной операции. Также глава ЧВК был предупрежден, что если контракт не будет подписан – его компания не будет получать финансирование.
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