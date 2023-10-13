В Госдуме рассказали, как США могут воспользоваться конфликтом в Израиле

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Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Вашингтон может воспользоваться палестино-израильским конфликтом для нападения на Иран. Об этом Соболев сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Соболев отметил, что этот конфликт сложный. По его мнению, РФ должна приложить максимум усилий дипломатического характера для остановки кровопролития.
Соболев подчеркнул, что Вашингтон играет ключевую роль в этом конфликте, ему выгодно палестинско-израильское противостояние из-за растягивания сил. Парламентарий напомнил, что ВС России находятся на территории Сирии.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании.
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Соболев подчеркнул, что Вашингтон играет ключевую роль в этом конфликте, ему выгодно палестинско-израильское противостояние из-за растягивания сил. Парламентарий напомнил, что ВС России находятся на территории Сирии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании.
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Екатерина Коршунова