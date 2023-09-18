В Госдуме разрешили депутатам использовать только российские автомобили

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В понедельник, 18 сентября, на совете Госдумы было принято решение с 2024 года закреплять за депутатами в избирательных округах только российские автомобили. Об этом сообщила пресс-служба палаты.
«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь об автомобилях, которые закрепляются за депутатом для осуществления своих полномочий в регионе.
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