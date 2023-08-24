В Госдуме РФ предложили депортировать мигрантов за домогательства

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Вице-спикер Государственной думы РФ, депутат от партии «Новые люди» отправил в правительство для вынесения заключения недавно разработанный его фракцией законопроект. В нем предполагается принудительная депортация иностранных мигрантов за оскорбительные домогательства в отношении российских граждан.
Как пояснил Даванков, жалобы на приставания и домогательства со стороны гастарбайтеров поступают постоянно, а летом их количество кратно увеличивается. По мнению парламентария, меры, предусматривающие депортацию за такие правонарушения, послужат предупреждением о недопустимости такого поведения в отношении граждан страны, которая предоставила приезжим кров и работу.
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