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В Госдуме РФ предложили депортировать мигрантов за домогательства

24 августа 2023, 19:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Вице-спикер Государственной думы РФ, депутат от партии «Новые люди» отправил в правительство для вынесения заключения недавно разработанный его фракцией законопроект. В нем предполагается принудительная депортация иностранных мигрантов за оскорбительные домогательства в отношении российских граждан.

Такую информацию сообщили сотрудники пресс-службы партии. Новая законотворческая инициатива подразумевает внесение изменений и дополнение новым положением статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Например, за нарушение против личности, совершенное иностранцем или лицом без гражданства, будет предусмотрено обязательное выдворение за пределы страны, а также штраф в размере четырех либо пяти тысяч рублей, в зависимости от тяжести проступка.

Как пояснил Даванков, жалобы на приставания и домогательства со стороны гастарбайтеров поступают постоянно, а летом их количество кратно увеличивается. По мнению парламентария, меры, предусматривающие депортацию за такие правонарушения, послужат предупреждением о недопустимости такого поведения в отношении граждан страны, которая предоставила приезжим кров и работу.

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В ООН назвали ужасающее число погибших в конфликте на Украине
ООН: Число погибших в конфликте на Украине может достигать полумиллиона
24 августа 2023, 19:56

Фото: iStock/Askolds

В вооруженном конфликте на Украине могли погибнуть до полумиллиона человек. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло. Ее слова приводит издание РИА Новости.
По ее словам, количество убитых военнослужащих и гражданских лиц с одной и другой стороны конфликта, может превышать полмиллиона человек. Она также заявила, что среди убитых есть дети.

Заместитель генсека не назвала источник данных. Также, она не сообщила количество потерь каждой из сторон конфликта. ДиКарло добавила, что цифры могут быть гораздо больше, так как только по данным комиссии по правам человека, гражданских лиц убито около 10 тысяч.

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Пушилин: ДНР готова к проведению выборов в сентябре
24 августа 2023, 19:51

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Республике всё готово к проведению сентябрьских выборов, однако остаются вопросы безопасности. Об этом он сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
При этом, он уточнил, что система с силовым блоком отработана, поэтому ситуация с безопасностью находится под контролем.

Ранее сообщалось, что началась встреча президента России Владимира Путина и врио главы ДНР Дениса Пушилина, в ходе которой последний сообщил, что ситуация в Республике продолжает оставаться напряжённой из-за постоянных атак ВСУ, однако российские военные с помощью современного вооружению держат ситуацию под контролем. Также он рассказал об использовании Украиной кассетных боеприпасов, что создаёт огромный риск для безопасности региона.

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#днр
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#безопасность
#выборы
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«Чистое представление о детях»: Захарова прокомментировала санкции США против «Артека»
24 августа 2023, 19:36

Фото: iStock/SerrNovik

США ввели санкции против «Артека», поскольку там детям прививаются правильные ценности, в отличие от западной ЛГБТ-повестки. Так прокомментировала введённые ограничения официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она заявила, что «Артек» – это образовательный комплекс, где детям предоставляется возможность приобрести какие-то полезные навыки, научиться правильным вещам, отдохнуть с пользой. Это место, «где сохраняется чистое представление о детстве и детях».

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами», – подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против детского лагеря «Артек», а также ещё 11 физических лиц.

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#россия
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#санкции
#мария захарова
#лагерь
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Лавров на встрече ООН подтвердил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку
Лавров: Россия готова вернуться в зерновую сделку при выполнении всех обязательств
24 августа 2023, 19:31

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем подтвердил готовность РФ вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед Россией.
Министр озвучил позицию, о которой прежде заявлял российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия готова вернуться в зерновое соглашение, однако добавил, что все договоренности должны быть выполнены сторонами сделки.

В случае реального исполнения обязательств, Россия возобновит действие черноморской зерновой инициативы, заявил Лавров. 

Ранее сообщалось, что госдеп США потребовал от России ясности по ее требованиям о зерновой сделке. 

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#переговоры
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Путин назвал Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой
Путин: Пригожин был человеком со сложной судьбой, но талантливым
24 августа 2023, 19:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал Евгения Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой. Об этом глава государства сообщил на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Владимир Путин рассказал, что знал Пригожина с 90-х годов. ​Он был человеком сложной судьбы и его ошибки в жизни были серьезные. ​Однако, Пригожин всегда добивался результатов и для себя, и для общего дела. ​

Глава государства добавил, что глава ЧВК с результатом работал не только в России, но и за ее пределами. По его словам, Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами. 

​Также, президент отметил работу бойцов кампании «Вагнер» и заявил, что они внесли весомый вклад в борьбу с украинским нацизмом. 

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#президент
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#чвк
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Путин: «Вагнер» внёс весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине
Путин заявил, что «Вагнер» внёс весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине
24 августа 2023, 19:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» внёс весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине и это никогда не забудется. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Глава государства также подчеркнул, что знал Евгения Пригожина с 90-х годов. Он отозвался о нем, как о человеке со сложной судьбой, но очень талантливом. 

Президент также отметил заслуги ЧВК «Вагнер» и заявил, что кампания внесла огромный вклад в борьбу с нацизмом на Украине и подвиги бойцов никогда не забудутся. 

Владимир Путин заверил, что расследование дела по факту ​крушения самолета будет проведено в полном объеме. 

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#владимир путин
#президент
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#вагнер
#чвк
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Путин проводит встречу с ВРИО главы ДНР Пушилиным
24 августа 2023, 19:06

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проводит встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе встречи Пушилин заявил, что ситуация в ДНР хоть и тяжёлая, но находится под контролем. Он добавил, что Украина применяет кассетные боеприпасы, что крайне опасно для гражданских лиц.

До этого президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с экипажем танка «Алёша», который был ранее представлен к государственным наградам. Экипаж танка в одиночку разгромил колонну украинской бронетехники в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие получили награды и звания Героев России.

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#владимир путин
#президент
#днр
#пушилин
#россия
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В ООН встревожены ударами беспилотников ВСУ по российским городам
В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам
24 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что организация обеспокоена обстрелами приграничной территории России.
Она также выразила обеспокоенность относительно атак дронами российских городов. Об этом замгенсека организации заявила на заседании Совбеза. 

Дикарло подчеркнула, что международное право строго запрещает наносить удары по гражданским лицам и объектам инфраструктуры любым странам. Отмечается, что так, она прокомментировала атаки БПЛА со стороны ВСУ на Москву. 
 
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#россия
#право
#путин
#оон
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В подмосковном Комлесхозе назвали уходящий летний грибной сезон малоурожайным
24 августа 2023, 18:08

Фото: Комлесхоз МО

Летний сезон сбора грибов в Подмосковье в этом году оказался малоурожайным. Такую оценку дали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В разных районах области пока встречаются лисички, маслята, реже подосиновики и белые, но в основном червивые. Поэтому опытные грибники уже готовятся к осеннему сезону», – сказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.
Зампред напомнил, что нельзя собирать грибы рядом с автомагистралями, так как в них накапливается много тяжёлых металлов. Остерегаться необходимо и грибов-двойников, которые копируют съедобные грибы, но могут быть ядовитыми.

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#георгий филимонов
#подмосковье
#московская область
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