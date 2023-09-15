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В Госдуме связали внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» с бессилием Киева

Шеремет: внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» указывает на бессилие Киева
15 сентября 2023, 15:26
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского ресурса «Миротворец» указывает на бессильную злобу киевского режима.

«Киевский режим продолжает исходить желчью и скрежетать зубами в своей бессильной злобе, хоть как-то напакостить странам, которые не желают быть западной колонией, и людям, которые стремятся построить справедливый и честный мир», - цитирует РИА Новости Шеремета.

Напомним, 15 сентября стало известно, что Председатель КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Туда попадают данные людей, которые считаются врагами Украины. Ким Чен Ын внесен в базу сайта «Миротворец» 6 сентября за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.

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Михаил Ждан стал депутатом Московской областной думы
15 сентября 2023, 15:46

Фото: Александра Степанова

Михаил Ждан официально стал депутатом Мособлдумы. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил его на заседании пожелал успехов. Он вручил Ждану удостоверение и нагрудный знак депутата Московской областной думы, сообщается на думском сайте.
Дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 прошли 8-10 сентября. Из пяти кандидатов наибольшее число голосов набрал Ждан, который баллотировался как самовыдвиженец.
 
Михаил Александрович Ждан родился 28 декабря 1982 года в подмосковном Чехове. В 2008-м закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Юриспруденция».
 
Директор муниципального казённого учреждения городского округа Пушкинский Московской области «Сервис-Центр». Являлся депутатом Совета депутатов городского округа Пушкинский.

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#выборы
#голосование
#игорь брынцалов
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В Крыму нашли единственное решение для обеспечения безопасности полуострова
Сенатор Цеков: Украину нужно отсечь от Чёрного моря, чтобы обезопасить Крым
15 сентября 2023, 15:27

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Обеспечить безопасность Крыма можно только оградив Украину от Чёрного моря, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью «РИА Новости».
«Отсечение их от Черного моря позволит прекратить провокации, которые они осуществляют в отношении Крыма и его инфраструктуры», - прокомментировал ситуацию Цеков. 

Сенатор убежден, что это единственный вариант для обеспечения безопасности полуострова. 

Ранее в Минобороны сообщали о другом безэкипажном катере ВСУ, который был обнаружен и уничтожен силами морской авиации Черноморского флота РФ. Также в последнее время противник неоднократно предпринимал попытки атаковать Крымский мост при помощи морских беспилотников.

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#крым
#чёрное море
#украина
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Народ сам линчует власти Украины, когда узнает реальные потери среди ВСУ
Соскин: Зеленского уничтожат после раскрытия потерь ВСУ
15 сентября 2023, 14:52

Фото: iStock/breakermaximus

Президент Украины Владимир Зеленский и вся верхушка киевского режима будут уничтожены, когда народу станут известны реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и «Слуг народа», и нынешней верхушки, ну и Зеленского», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Он призвал правительство незамедлительно раскрыть народу реальные потери среди убитых и пропавших военных. Соскин также заявил, что не поддерживает массовые аресты украинских граждан за протесты против официальной повестки.

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#правительство
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#сво
#всу
#украина
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«Трамп или Байден?»: В США выяснили, кто победит на выборах в 2024 году
Reuters: На выборах в 2024 году Байден и Трамп набрали бы одинаковые 37% голосов
15 сентября 2023, 14:38

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура

Международные эксперты выяснили, кто победил бы на выборах в президенты США в 2024 году – нынешний американский лидер Джозеф Байден или бывший глава США Дональд Трамп.
Опрос провело агентство Reuters, совместно с компанией Ipsos.

«Кандидат от партии демократов Джо Байден на гипотетических выборах в ноябре 2024 года получил бы равное количество голосов, как и Дональд Трамп: оба получили бы 39% голосов, причем каждый пятый американец не определился, за кого голосовать», - свидетельствуют данные опроса.

В голосовании приняли участие 4413 американцев. При этом, большинство опрошенных выразили обеспокоенность из-за преклонного возраста обоих кандидатов, а также из-за ухудшения состояния экономики США.

Ранее аналогичный опрос провела газета The Wall Street Journal. Журналисты выяснили, что 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.

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Политолог Михайлов: США пытаются контролировать общественное мнение в Молдавии

В США пригрозили ответными мерами на высылку американских дипломатов из Москвы

Defense News: США изучают РЭБ на Украине на случай конфликта с РФ или КНР
#сша
#опрос
#дональд трамп
#данные
#джо
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Политолог Михайлов: США пытаются контролировать общественное мнение в Молдавии
15 сентября 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что США с помощью программы по защите цифровой экосистемы Молдавии пытаются взять под контроль общественное мнение в стране.
«USAID — основной инициатор продвижения идеи, что РФ и русские хакеры являются главными врагами любого государства, у которого недостаточно защищены данные граждан и где можно с помощью технологий легко менять общественное мнение. Именно поэтому сейчас США готовы и уже активно вмешиваются в социум стран, которые так или иначе до сих пор связаны с Россией», — пояснил в беседе с RT Михайлов.

Ранее агентство США по международному развитию (USAID) намерено разработать специальную программу по защите цифровой экосистемы Молдавии и данных граждан страны.

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#сша
#страны
#рф
#политика
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Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД
Рябков: Россия расценит зеркальный ответ США на высылку дипломатов как эскалацию
15 сентября 2023, 14:26

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любой зеркальный ответ США на высылку двух американских дипломатов из России будет расценен как эскалация. Об этом Рябков сообщил журналистам.
Рябков отметил, что РФ предостерегает США от эскалационного хода. Он также подчеркнул, что сотрудники, объявленные персоной нонграта, занимались деятельностью, несовместимой с положениями Венской конвенции.

Ранее американские власти возмутились высылке двух дипломатов из Москвы. Такое решение в США посчитали необоснованным, и пригрозили ответными мерами, об этом сообщили в американском посольстве в Москве.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.

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#сша
#сотрудники
#ек
#рф
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США намерены «защитить» данные граждан Молдавии от «иностранных противников»
15 сентября 2023, 14:10

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено разработать специальную программу по защите цифровой экосистемы Молдавии и данных граждан страны.
Отмечается, что в рамках программы будет проведена работа с гражданским обществом и научными кругами для того, чтобы развить партнёрские отношения с властями и частным сектором.

«Это позволит «расширить участие гражданского общества в процессах принятия решений на всех уровнях» — это те улучшения, которые следует реализовать Молдавии в целях продвижения на пути к членству в ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.

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#сша
#ес
#программа
#политика
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В Польше забили тревогу из-за российского оружия
Do Rzeczy: Россия превосходит Запад по производству снарядов в семь раз
15 сентября 2023, 14:04

Фото: iStock/Nordroden

Западные страны поражены темпами роста производства снарядов в России. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.
В материале статьи говорится, что по производству боеприпасов РФ превосходит Запад в семь раз. По информации издания, создание боеприпасов обходится России значительно дешевле, чем Западу.

Отмечается, что несмотря на санкции Россия увеличила объем производства снарядов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Бронеавтомобиль «Зубило» будет обладать таким функционалом, как подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также функция зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

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#минобороны
#запад
#рф
#оружие
#боеприпасы
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Финляндия запретит въезд машин с российскими номерами 16 сентября
15 сентября 2023, 13:36

Фото: istock / Alicia_Garcia

С полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Ограничения вступят в силу с полуночи 16 сентября. Исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС.

«Финляндия выполняет рекомендации Европейской комиссии, в дальнейшем привезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо, либо при ввозе автомобиля по гуманитарным соображениям. Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября в 00:00», — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте финского министерства иностранных дел.
Ранее въезд на территорию своих стран запретили Эстония, Литва и Латвия.

Также власти Финляндии считают, что все члены Европейского союза должны иметь общую позицию на счет санкций. В особенности те государства, которые граничат с РФ.

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#рф
#финляндия
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