В Госдуме связали внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» с бессилием Киева

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского ресурса «Миротворец» указывает на бессильную злобу киевского режима.
«Киевский режим продолжает исходить желчью и скрежетать зубами в своей бессильной злобе, хоть как-то напакостить странам, которые не желают быть западной колонией, и людям, которые стремятся построить справедливый и честный мир», - цитирует РИА Новости Шеремета.
Напомним, 15 сентября стало известно, что Председатель КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Туда попадают данные людей, которые считаются врагами Украины. Ким Чен Ын внесен в базу сайта «Миротворец» 6 сентября за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.
Читайте также:
Ким Чен Ын поддержал спецоперацию РФ на Украине
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Ким Чен Ын предсказал итоги СВО
Элина Позднякова