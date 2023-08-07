В Госдуме указали на символ смерти украинского народа

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Установкой трезубца на щите монумента «Родина-мать» Украина похоронила свою государственность, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
В прошлые выходные в Киеве завершили ремонтные работы на монументе «Родина-мать». Теперь вместо герба СССР на щите памятника располагается трезубец.
По ее словам, трезубец олицетворяет рабство и покорение украинского народа.
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«Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле. Под этим символом похоронили ценности, память о былом величии, победах и вере», - прокомментировала ситуацию Кузнецова.
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Евгения Парфентьева